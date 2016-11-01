В.Омелян недоволен скоростью проведения реформ "Укрзализныци"

"Я не готов сказать, что я полностью не удовлетворен работой польской команды "Укрзализныци", но бесспорно есть вопрос о скорости воплощаемых реформ", - сказал В.Омелян.

Напомним, 1 июня Кабинет министров Украины заключил контракт с главой правления "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном.