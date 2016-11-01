В.Омелян недоволен скоростью проведения реформ "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недоволен скоростью внедрения реформ на "Укрзализныце", которую возглавил бывший руководитель подразделения польской железной дороги Войцех Бальчун. Об этом он сообщил во время брифинга в Мининфраструктуры, передает УНН.
"Я не готов сказать, что я полностью не удовлетворен работой польской команды "Укрзализныци", но бесспорно есть вопрос о скорости воплощаемых реформ", - сказал В.Омелян.
Напомним, 1 июня Кабинет министров Украины заключил контракт с главой правления "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном.