В.Омелян незадоволений швидкістю втілення реформ “Укрзалізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян незадоволений швидкістю впровадження реформ на “Укрзалізниці”, яку очолив колишній керівник підрозділу польської залізниці Войцех Бальчун. Про це він повідомив під час брифінгу в Мінінфраструктури, передає УНН.
“Я не готовий сказати, що я повністю не задоволений роботою польської команди "Укрзалізниці“, але безперечно є питання щодо швидкості втілюваних реформ”, - сказав В.Омелян.
Нагадаємо, 1 червня Кабінет міністрів України уклав контракт з головою правління "Укрзалізниця" Войцехом Бальчуном.