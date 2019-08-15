В Александрии тело убитой женщины несколько дней пролежало в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Александрии Кировоградской области тело убитой женщины минимум три дня пролежало в квартире, пока не вызвали полицию. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Женщину 1975 года рождения нашли мертвой в собственном доме после того, как она пролежала там минимум три дня.
На теле покойной - множественные ножевые ранения, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Тело направлено на экспертизу.
Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.
Напомним, в Польше задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.