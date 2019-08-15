В Олександрії тіло вбитої жінки кілька днів пролежало в квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Олександрії Кіровоградської області тіло вбитої жінки щонайменше три дні пролежало в квартирі, допоки не викликали поліцію. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Жінку 1975 року народження найшли мертвою у власному помешканні після того, як вона пролежала там щонайменше три дні.
На тілі покійної - множинні ножові поранення, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Тіло направлене на експертизу.
Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Встановлюються обставини та особи, причетні до скоєння злочину.
Нагадаємо, у Польщі затримали підозрюваного у вбивстві неповнолітньої жительки Кіровоградської області Діани Хріненко.