В оккупированном Севастополе отменили парад ко дню вмф россии - росСМИ

ukru
11:23 • 19463 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 39042 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 70549 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114114 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124461 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112320 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141643 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139875 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114096 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107140 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 74887 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 64675 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 30872 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 26818 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 73181 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 70554 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 73181 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240301 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270149 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 13871 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114115 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103390 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121160 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123558 просмотра
Актуальное
В оккупированном Севастополе отменили парад ко дню вмф россии - росСМИ

В оккупированном Севастополе отменили парад ко дню вмф россии - росСМИ

Киев • УНН

 • 122549 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Празднование дня военно-морского флота россии в аннексированном Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте без парада, вытекает из программы, имеющейся в распоряжении российских СМИ, передает УНН.

Цитата

«В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты», – говорится в сообщении.

Сообщается, что на Графской пристани состоится церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего во время войны рф против Украины заместителя командующего Черноморским флотом россии Андрея Палия.

Кроме того, в 19:00 на площади Нахимова начнется концерт, который завершится в 22:00 торжественным салютом над Севастопольской бухтой.

Напомним

Флагман Черноморского флота россии гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул, по сообщению министерства обороны рф, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара в последствии удара 13 апреля украинскими ракетами «Нептун».

россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы