В оккупированном Севастополе отменили парад ко дню вмф россии - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Празднование дня военно-морского флота россии в аннексированном Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте без парада, вытекает из программы, имеющейся в распоряжении российских СМИ, передает УНН.
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«В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты», – говорится в сообщении.
Сообщается, что на Графской пристани состоится церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего во время войны рф против Украины заместителя командующего Черноморским флотом россии Андрея Палия.
Кроме того, в 19:00 на площади Нахимова начнется концерт, который завершится в 22:00 торжественным салютом над Севастопольской бухтой.
Напомним
Флагман Черноморского флота россии гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул, по сообщению министерства обороны рф, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара в последствии удара 13 апреля украинскими ракетами «Нептун».
россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.