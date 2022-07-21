В окупованому Севастополі скасували парад до дня вмф росії - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Святкування дня військово-морського флоту росії в анексованому Севастополі 31 липня пройде в скороченому варіанті без параду, випливає із програми заходу, що є у розпорядженні російських ЗМІ, передає УНН.
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«Цього року не відбудуться урочисті збори моряків-чорноморців у Будинку офіцерів та урочистий прийом командувача, а також традиційне військово-спортивне свято для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на Графській пристані відбудеться церемонія присвоєння патрульному катеру імені загиблого під час війни рф проти України заступника командувача Чорноморського флоту Росії Андрія Палія.
Крім того, о 19.00 на площі Нахімова розпочнеться концерт, який завершиться о 22.00 урочистим салютом над Севастопольською бухтою.
Нагадаємо
Флагман Чорноморського флоту росії гвардійський ракетний крейсер "Москва" затонув, за повідомленням міністерства оборони рф, 14 квітня під час буксирування в порт. Загибель російського крейсера сталася після масштабної пожежі згодом удару 13 квітня українськими ракетами «Нептун».
росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.