В окупованому Севастополі скасували парад до дня вмф росії - росЗМІ

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«Цього року не відбудуться урочисті збори моряків-чорноморців у Будинку офіцерів та урочистий прийом командувача, а також традиційне військово-спортивне свято для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Графській пристані відбудеться церемонія присвоєння патрульному катеру імені загиблого під час війни рф проти України заступника командувача Чорноморського флоту Росії Андрія Палія.

Крім того, о 19.00 на площі Нахімова розпочнеться концерт, який завершиться о 22.00 урочистим салютом над Севастопольською бухтою.

Нагадаємо

Флагман Чорноморського флоту росії гвардійський ракетний крейсер "Москва" затонув, за повідомленням міністерства оборони рф, 14 квітня під час буксирування в порт. Загибель російського крейсера сталася після масштабної пожежі згодом удару 13 квітня українськими ракетами «Нептун».

росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.