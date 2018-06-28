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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 33463 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 84037 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104924 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120313 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139870 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144905 просмотра

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7 марта, 19:45 • 183580 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В оккупированном Крыму задержали водителя жены Джемилева

В оккупированном Крыму задержали водителя жены Джемилева

Киев  •  УНН

 • 9471 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В оккупированном Крыму задержали водителя жены главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook, передает УНН.

Как сообщается, сегодня в Бахчисарае прошел обыск у Ахмета Мустафаева, который является водителем супруги М.Джемилева Сафинар.

Свидетели сообщают о четырёх микроавтобусах, на которых приехали вооруженные люди в масках. Улица оцеплена.
Самого Ахтема Мустафаева дома в момент обыска не было.

Позже стало известно, что А.Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.

"Следственные мероприятия закончились. Стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ, по адресу г.Симферополь, бульвар Франко 13", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура АРК расследует 9 дел о пытках населения в Крыму.

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