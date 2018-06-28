В окупованому Криму затримали водія дружини Джемілєва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В окупованому Криму затримали водія дружини глави Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомляє Кримська солідарність в Facebook, передає УНН.
Як повідомляється, сьогодні в Бахчисараї пройшов обшук у Ахмета Мустафаєва, який є водієм подружжя Джемілєва Сафінар.
Свідки повідомляють про чотирьох мікроавтобусах, на яких приїхали озброєні люди в масках. Вулиця оточена.
Самого Ахтема Мустафаєва будинку в момент обшуку не було.
Пізніше стало відомо, що А.Мустафаев перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі.
"Слідчі заходи закінчилися. Стало відомо, що Ахтем Мустафаєв перебуває в управлінні ФСБ, за адресою м.Сімферополь, бульвар Франка, 13", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура АРК розслідує 9 справ про катування населення в Криму.