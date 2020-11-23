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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 20945 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 40827 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 56311 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 70845 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109072 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112282 просмотра

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В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 220 новых случаев COVID-19

В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 220 новых случаев COVID-19

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - говорится в сообщении Аксенова.

Указывается, что за минувшие сутки всеми лабораториями на территории оккупированного Крыма обследовано 2451 человека. Выздоровели за весь период - 9430 человек. По последним данным российского Министерства здравоохранения Крыма, общее количество летальных случаев в оккупированном Крыму с начала пандемии достигло 244.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 10 945.

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