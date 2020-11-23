В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 220 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии", информирует УНН.
"За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - говорится в сообщении Аксенова.
Указывается, что за минувшие сутки всеми лабораториями на территории оккупированного Крыма обследовано 2451 человека. Выздоровели за весь период - 9430 человек. По последним данным российского Министерства здравоохранения Крыма, общее количество летальных случаев в оккупированном Крыму с начала пандемии достигло 244.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 10 945.