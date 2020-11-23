В окупованому Криму за добу виявили понад 220 нових випадків COVID-19

"За 22 листопада на території Республіки Крим зареєстровано 224 випадки коронавірусної інфекції, у тому числі 46 випадків з безсимптомним перебігом захворювання. Із загальної кількості захворілих 138 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 86 - серед контактних з раніше зареєстрованих випадків", - йдеться у повідомленні Аксьонова.

Вказується, що за минулу добу усіма лабораторіями на території окупованого Криму обстежено 2451 особу. Одужали за весь період - 9430 осіб. За останніми даними російського Міністерства охорони здоров'я Криму, загальна кількість летальних випадків в окупованому Криму з початку пандемії досягла 244.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 10 945.