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В оккупированном Крыму у задержанного журналиста Есипенка незаконно взяли биологические образцы для экспертизы

В оккупированном Крыму у задержанного журналиста Есипенка незаконно взяли биологические образцы для экспертизы

Киев  •  УНН

 • 19318 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В первые дни после задержания в Крыму внештатного сотрудника Радио Свобода Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России незаконно отобрали у него слюну для проведения биологической экспертизы. Об этом корреспонденту "Крим.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладен, пишет УНН.

Цитата

“За время проведения первоначальных следственных действий, если пытки можно назвать следственными действиями, у него (Есипенко — КС) неоднократно принимали биологические образцы для проведения биологической экспертизы. Защита не сомневается, что биологические образцы, которые были отобраны в Есипенко непроцессуальным путем, в дальнейшем будут иметь место во время расследования и рассмотрения уголовного дела по существу ”, - рассказал Ладен.

Публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладена нет.

Справка

Справка

Владислава Есипенка задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенка на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, у которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенка задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб". А также, что он собирал информацию "о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения" по заказу Службы внешней разведки Украины.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности, которые Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста "двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством".

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