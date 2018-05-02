В оккупированном Крыму в ДТП пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На трассе Симферополь-Евпатория 1 мая произошла автомобильная авария с участием частного микроавтобуса “Форд” и автомобиля “Шкода Рапид”, сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Информацию изданию предоставило подконтрольное Москве “управление МЧС России по Крыму”.
По данным российского информагентства “РИА Крым”, в аварии пострадали 9 человек, из них 5 — дети.
“Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в больнице в Симферополе). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение”, — цитирует СМИ директора подконтрольного России крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкина.
Как сообщал УНН, более 25 тысяч крымчан приняли участие в первомайском шествии в оккупированном Симферополе.