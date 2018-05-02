В окупованому Криму у ДТП постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На трасі Сімферополь-Євпаторія 1 травня сталася автомобільна аварія за участю приватного мікроавтобуса “Форд” та автомобіля “Шкода Рапід”, повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Інформацію виданню надало підконтрольне Москві “управління МНС Росії по Криму”.
За даними російського інформагентства “РІА Крим”, в аварії постраждали 9 осіб, з них 5 — діти.
“Двоє дітей у важкому стані доставлені до відділення анестезіології та інтенсивної терапії (в лікарні у Сімферополі). Ще двоє перебувають в травматолого-ортопедичному відділенні і хірургії, одна дитина поміщена в нейрохірургічне відділення”, — цитує ЗМІ директора підконтрольного Росії кримського центру медицини катастроф та швидкої медичної допомоги Сергій Астанкіна.
Як повідомляв УНН, понад 25 тисяч кримчан взяли участь в першотравневій ході в окупованому Сімферополі.