В оккупированном Крыму треснула миниатюра "Керченского моста"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Крыму треснула миниатюра так назывемого Керченского моста, несмотря на трещины он доступен для пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым. Реалии”.
“В Керчи треснула миниатюрная копия так называемого Керченского моста, установленного в Комсомольском парке. Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли — она все еще доступна для пешеходов”, — пишет издание.
Отмечается, что первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава так называемой российской администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО “Стройгарант”, которая монтировала этот объект.
Добавляется, что в настоящее время под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор видны разрывы и продольные трещины.
Так, копия так званного Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить “точкой притяжения” людей.
Напомним, Европейский союз ввел санкции против двух лиц и четырех компаний за незаконное строительство железнодорожного сообщения по так называемому “Керченскому мосту”.