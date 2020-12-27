В окупованому Криму тріснула мініатюра Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Криму тріснула мініатюра так званого Керченського мосту, незважаючи на тріщини він доступний для пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим. Реалії”.
“У Керчі тріснула мініатюрна копія так званого Керченського моста, встановленого в Комсомольському парку. Незважаючи на наявність тріщин, інсталяцію не закрили — вона все ще доступна для пішоходів”, — пише видання.
Відзначається, що перші тріщини з’явилися на об’єкті на початку осені 2020 року. Глава так званої російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін стверджував, що ремонтні роботи виконає фірма ТОВ “Стройгарант”, яка монтувала цей об’єкт.
Додається, що в даний час під копією моста видно сліди штукатурних робіт, однак на конструкції досі видно розриви і поздовжні тріщини.
Так, копія так званного Керченського моста довжиною 55 метрів і вагою 2,5 тонни була встановлена в керченському парку восени 2019 року, місцева влада заявляла, що об’єкт буде залучати туристів і служити “точкою притяжіння” людей.
Нагадаємо, Європейський союз ввів санкції проти двох осіб і чотирьох компаній за незаконне будівництво залізничного сполучення по так званому “Керченському мосту”.