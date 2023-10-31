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В оккупированном Крыму вспыхнул пожар вблизи Симферопольского аэродрома

Киев • УНН

 • 42464 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В оккупированном Крыму в Симферополе был пожар. Согласно данным спутниковых снимков сделанных в 14:23 горело возле аэродрома. Об этом сообщает мониторинговая группа “Крымского ветра”, передаёт УНН.

В оккупированном Крыму вспыхнул пожар вблизи Симферопольского аэродрома

Детали

Журналисты отмечают, что в точности определить координаты пожара сложно. Погрешность может составлять от десятков до сотен метров, тк система определения “заточена” под площади. Потому возгорания техники и складов со спутника порой не видно. Однако хорошо видно вторичное возгорание травы, леса и полей. Например, от разлета осколков.

Справочно

С начала войны аэропорт в Симферополе закрыт и взлетно-посадочная полоса используется россиянами в военных целях — для приема транспортных бортов.

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Напомним

Утром УНН писал со ссылкой на “Крымский ветер”, что в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму задымел корабль, а в Симферополе что-то вспыхнуло в районе Пневматика.

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