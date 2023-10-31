В окупованому Криму спалахнула пожежа поблизу Сімферопольського аеродрому
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У окупованому Криму в Сімферополі була пожежа. Згідно з даними супутникових знімків зроблених о 14:23 горіло біля аеродрому. Про це повідомляє моніторингова група “Кримського вітру”, передає УНН.
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Журналісти зазначають, що в точності визначити координати пожежі складно. Похибка може становити від десятків до сотень метрів, оскільки система визначення “заточена” під площі. Тому загоряння техніки і складів із супутника часом не видно. Однак добре видно вторинне загоряння трави, лісу і полів. Наприклад, від розльоту осколків.
Довідково
З початку війни аеропорт у Сімферополі закритий і злітно-посадкова смуга використовується росіянами у військових цілях — для прийому транспортних бортів.
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Нагадаємо
Уранці УНН писав із посиланням на “Кримський вітер”, що в Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму задимів корабель, а в Сімферополі щось спалахнуло в районі Пневматика.