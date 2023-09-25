В оккупированной Макеевке "хлопок": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В оккупированной Макеевке, что в Донецкой области, "хлопок". Местные Telegram-каналы распространяют кадры столбов дыма, передает УНН.
Детали
В соцсетях появился ряд фото и видео. Их подписывают - "Макеевка сейчас".
Сейчас деталей "хлопка" в Макеевке нет. На кадрах видны столбы дыма.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном районе партизаны испортили трансформаторы, которые обеспечивали светом базу российских военных.