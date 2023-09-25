В окупованій Макіївці "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В окупованій Макіївці, що на Донеччині, "бавовна". Місцеві Telegram-канали поширюють кадри стовпів диму, передає УНН.
Деталі
У соцмережах з'явилась низка фото та відео. Їх підписують - "Макіївка зараз".
Наразі деталей "бавовни" у Макіївці немає. На кадрах видно стовпи диму.
Нагадаємо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому районі партизани зіпсували трансформатори, які забезпечували світлом базу російських військових.