В окупованій Макіївці "бавовна": що відомо

Деталі

У соцмережах з'явилась низка фото та відео. Їх підписують - "Макіївка зараз".

Наразі деталей "бавовни" у Макіївці немає. На кадрах видно стовпи диму.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому районі партизани зіпсували трансформатори, які забезпечували світлом базу російських військових.