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Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 334502 перегляди

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В окупованій Макіївці "бавовна": що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. В окупованій Макіївці, що на Донеччині, "бавовна". Місцеві Telegram-канали поширюють кадри стовпів диму, передає УНН.

Деталі

У соцмережах з'явилась низка фото та відео. Їх підписують - "Макіївка зараз".

Наразі деталей "бавовни" у Макіївці немає. На кадрах видно стовпи диму.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому районі партизани зіпсували трансформатори, які забезпечували світлом базу російських військових.

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