В окружном административном суде столицы прокомментировали попытки НБУ повлиять на судей

Б.Санин убежден, что на эту ситуацию стоит посмотреть с трех аспектов: есть ли основания для принятия решений судами об отмене приказов НБУ, правильно ли поступил Национальный банк Украины, направляя такое письмо, и какие действия должен осуществить Верховный суд Украины в случае получения соответствующего письма.

В то же время, он отметил, что эта ситуация породила много дискуссий - начиная от такой, было ли вообще такое письмо (отсутствуют какие-либо входные реквизиты в Верховный суд Украины), до такой, вообще был ли факт вмешательства в судебный процесс одной из сторон.

Судья-спикер Окружного административного суда города Киева отметил, что в соответствии с положением ст.55 Конституции Украины каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. "Относительно вопроса, состоялось ли вмешательство суда в дискерцию государственного органа, то НБУ не верно толкует судебные решения. Насколько мне известно, суд в одном из указанных в письме НБУ случаев не принимал за Нацбанк решение, а лишь анализировал уже принятые решения НБУ и давал им оценку ", - подчеркнул он.

Б.Санин также рассказал о международных стандартах и ​​особенности национального законодательства в этом вопросе.

"Во-первых, в украинском законодательстве, согласно ст.126 Конституции Украины и закона Украины" О судоустройстве и статусе судей ", предусмотрена независимость и неприкосновенность судей и запрет в любой способ влиять на судей, а, во-вторых, в соответствии с рядом международных норм и отчета комиссара Совета Европы по правам человека, - необходимо внедрить соответствующие механизмы обеспечения независимости судей от внешнего воздействия, особенно при рассмотрении дел, которые являются резонансными в обществе ", - подчеркнул он.

Судья-спикер также напомнил, решения Европейского суда по правам человека "Совтрансавто-Холдинг против Украины" от 25.07.2002 г. (Заявление №48553 / 99), в котором четко зафиксировано о нарушении пар.1 ст.6 Конвенции, в связи с направлением Президентом Украины резолюции председателю Высшего арбитражного суда, в котором было обращено внимание на письмо народного депутата Украины о необходимости "защитить интересы граждан Украины" в конкретном арбитражном деле.

В то же время Б.Санин рассказал о реакции от судей Верховного суда Украины в случае получения такого письма.

"Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "возлагает обязанность на судью обращаться с сообщением о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору в течение пяти дней после того, как ему стало известно о такое вмешательство. Сейчас мне не известно, рассматривает ли председатель Верховного суда Украины дела о восстановлении деятельности банков, по которым НБУ принято решение о выводе с рынка ", - отметил он.

Однако, как подытожил Б.Санин, по его личному мнению, с целью обеспечения независимости судей, о письмах с таким содержанием стоит сообщать и Высшему совету правосудия, и Генеральному прокурору, и Совету судей Украины, и международным институтам, и всем средствам массовой информации и парламентариям.

Напомним, глава Национального банка Украины написала письмо председателю Верховного суда Украины, в котором жалуется на то, что судебные инстанции отменили решение НБУ о ликвидации 11 банков.

В частности, суды встали на сторону таких банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", Укринбанк ", Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал Банк", "Финансовая инициатива", "Банк Софийский".

В своем письме НБУ считает, что суды, признавая действия НБУ незаконными, вмешиваются в исключительно дискреционные полномочия, а именно "право Национального банка Украины как особого центрального органа государственного управления применять к банкам меры воздействия". Еще одним аргументом, почему суды должны решать споры в пользу НБУ, по мнению В.Гонтаревой, является тот факт, что действующим законодательством не предусмотрена возможность восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого уже принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Учитывая вышеизложенное, НБУ хочет, чтобы Верховный суд "принял меры" для одинакового применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков.

Также напомним, свою ликвидацию сейчас оспаривает банк "Михайловский". Правовая экспертиза показала необгрунтованость отнесении банка к категории неплатежеспособных. Согласно выводам экспертов, руководство банка "Михайловский" действовало в рамках действующего законодательства .