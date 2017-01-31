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В окружном административном суде столицы прокомментировали попытки НБУ повлиять на судей

В окружном административном суде столицы прокомментировали попытки НБУ повлиять на судей

Киев • УНН

 • 8836 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный банк Украины как субъект властных полномочий пытается повлиять на формирование судебной практики, через получение соответствующего постановления Пленума Верховного Суда Украины. Об этом заявил судья-спикер Окружного административного суда города Киева Богдан Санин, комментируя УНН появление в информационном пространстве письма руководства НБУ к председателю Верховного суда Украины, в котором Нацбанк жалуется на то, что судебные инстанции отменили решение НБУ о ликвидации 11 банков, признав эти решения незаконными.

Б.Санин убежден, что на эту ситуацию стоит посмотреть с трех аспектов: есть ли основания для принятия решений судами об отмене приказов НБУ, правильно ли поступил Национальный банк Украины, направляя такое письмо, и какие действия должен осуществить Верховный суд Украины в случае получения соответствующего письма.

В то же время, он отметил, что эта ситуация породила много дискуссий - начиная от такой, было ли вообще такое письмо (отсутствуют какие-либо входные реквизиты в Верховный суд Украины), до такой, вообще был ли факт вмешательства в судебный процесс одной из сторон.

Судья-спикер Окружного административного суда города Киева отметил, что в соответствии с положением ст.55 Конституции Украины каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. "Относительно вопроса, состоялось ли вмешательство суда в дискерцию государственного органа, то НБУ не верно толкует судебные решения. Насколько мне известно, суд в одном из указанных в письме НБУ случаев не принимал за Нацбанк решение, а лишь анализировал уже принятые решения НБУ и давал им оценку ", - подчеркнул он.

Б.Санин также рассказал о международных стандартах и ​​особенности национального законодательства в этом вопросе.

"Во-первых, в украинском законодательстве, согласно ст.126 Конституции Украины и закона Украины" О судоустройстве и статусе судей ", предусмотрена независимость и неприкосновенность судей и запрет в любой способ влиять на судей, а, во-вторых, в соответствии с рядом международных норм и отчета комиссара Совета Европы по правам человека, - необходимо внедрить соответствующие механизмы обеспечения независимости судей от внешнего воздействия, особенно при рассмотрении дел, которые являются резонансными в обществе ", - подчеркнул он.

Судья-спикер также напомнил, решения Европейского суда по правам человека "Совтрансавто-Холдинг против Украины" от 25.07.2002 г. (Заявление №48553 / 99), в котором четко зафиксировано о нарушении пар.1 ст.6 Конвенции, в связи с направлением Президентом Украины резолюции председателю Высшего арбитражного суда, в котором было обращено внимание на письмо народного депутата Украины о необходимости "защитить интересы граждан Украины" в конкретном арбитражном деле.

В то же время Б.Санин рассказал о реакции от судей Верховного суда Украины в случае получения такого письма.

"Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "возлагает обязанность на судью обращаться с сообщением о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору в течение пяти дней после того, как ему стало известно о такое вмешательство. Сейчас мне не известно, рассматривает ли председатель Верховного суда Украины дела о восстановлении деятельности банков, по которым НБУ принято решение о выводе с рынка ", - отметил он.

Однако, как подытожил Б.Санин, по его личному мнению, с целью обеспечения независимости судей, о письмах с таким содержанием стоит сообщать и Высшему совету правосудия, и Генеральному прокурору, и Совету судей Украины, и международным институтам, и всем средствам массовой информации и парламентариям.

Напомним, глава Национального банка Украины написала письмо председателю Верховного суда Украины, в котором жалуется на то, что судебные инстанции отменили решение НБУ о ликвидации 11 банков.

В частности, суды встали на сторону таких банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", Укринбанк ", Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал Банк", "Финансовая инициатива", "Банк Софийский".

В своем письме НБУ считает, что суды, признавая действия НБУ незаконными, вмешиваются в исключительно дискреционные полномочия, а именно "право Национального банка Украины как особого центрального органа государственного управления применять к банкам меры воздействия". Еще одним аргументом, почему суды должны решать споры в пользу НБУ, по мнению В.Гонтаревой, является тот факт, что действующим законодательством не предусмотрена возможность восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого уже принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Учитывая вышеизложенное, НБУ хочет, чтобы Верховный суд "принял меры" для одинакового применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков.

Также напомним, свою ликвидацию сейчас оспаривает банк "Михайловский". Правовая экспертиза показала необгрунтованость отнесении банка к категории неплатежеспособных. Согласно выводам экспертов, руководство банка "Михайловский" действовало в рамках действующего законодательства .

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