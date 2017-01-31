В окружному адмінсуді столиці прокоментували спроби НБУ вплинути на суддів

Б.Санін переконаний, що на цю ситуацію варто подивитись з трьох аспектів: чи є підстави для прийняття рішень судами щодо скасування наказів НБУ, чи правильно вчинив Національний банк України, направляючи такий лист, та які дії має здійснити Верховний суд України у випадку отримання відповідного листа.

Водночас, він зауважив, що ця ситуація породила багато дискусій – розпочинаючи від того, чи був взагалі такий лист (відсутні будь-які вхідні реквізити до Верховного суду України), до того, чи взагалі був факт втручання в судовий процес однією із сторін.

Суддя-спікер Окружного адміністративного суду міста Києва зауважив, що відповідно до положення ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. "Щодо питання, чи відбулось втручання суду в дискерцію державного органу, то НБУ не вірно тлумачить судові рішення. Наскільки мені відомо, суд в жодному із зазначених в листі НБУ випадків не ухвалював за Нацбанк рішення, а лише аналізував вже прийняті рішення НБУ та давав їм оцінку", - наголосив він.

Б.Санін також розповів про міжнародні стандарти та особливості національного законодавства у цьому питанні.

"По-перше, в українському законодавстві, відповідно до ст.126 Конституції України та закону України "Про судоустрій і статус суддів", передбачена незалежність і недоторканність суддів та заборона у будь-який спосіб впливати на суддів, а, по-друге, відповідно до низки міжнародних норм та звіту комісара Ради Європи з прав людини, - необхідно впровадити належні механізми забезпечення незалежності суддів від зовнішнього впливу, особливо при розгляді справ, що є резонансними у суспільстві", - підкреслив він.

Суддя-спікер також нагадав, рішення Європейського суду з прав людини "Совтрансавто-Холдінг проти України" від 25.07.2002 р. (заява №48553/99), в якому чітко зафіксовано про порушення пар.1 ст.6 Конвенції, в зв’язку із направленням Президентом України резолюції голові Вищого арбітражного суду, в якій було звернуто увагу на листа народного депутата України щодо необхідності "захистити інтереси громадян України" в конкретній арбітражній справі.

Водночас Б.Санін розповів про реакцію від суддів Верховного суду України у випадку отримання такого листа.

"Закон України "Про судоустрій і статус суддів" покладає обов’язок на суддю звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора упродовж п'яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання. Наразі мені не відомо, чи розглядає голова Верховного суду України справи про відновлення діяльності банків, щодо яких НБУ прийнято рішення про виведення з ринку", - зазначив він.

Однак, як підсумував Б.Санін, на його особисту думку, з метою забезпечення незалежності суддів, про листи із таким змістом варто повідомляти і Вищу раду правосуддя, і Генерального прокурора, і Раду суддів України, і міжнародні інституції, і всі засоби масової інформації та парламентарів.

Нагадаємо, голова Національного банку України написала лист голові Верховного суду України, в якому скаржиться на те, що судові інстанції скасували рішення НБУ щодо ліквідації 11 банків.

Зокрема, суди стали на сторону таких банків: “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, Укрінбанк”, Київська Русь”, “Східно-промисловий банк”, “Грін банк”, “Банк Велес”, “Радикал банк”, “Фінансова ініціатива”, “Банк Софійський”.

У своєму листі НБУ вважає, що суди, визнаючи дії НБУ незаконними, втручаються у виключно дискреційні повноваження, а саме “право Національного банку України як особливого центрального органу державного управління застосовувати до банків заходу впливу”. Ще одним аргументом, чому суди мають вирішувати спори на користь НБУ, на думку В.Гонтаревої, є той факт, що діючим законодавством не передбачено можливості відновлення діяльності банку, у тому числі за рішенням суду, відносно якого вже прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію.

Зважаючи на вищевикладене, НБУ хоче, щоб Верховний суд “вжив заходи” для однакового застосування судами норм банківського законодавства, під час розгляду справ з оскарження рішень Національного банку України про виведення банків.

Також нагадаємо, свою ліквідацію нині оскаржує банк “Михайлівський”. Правова експертиза засвідчила неогрунтованість віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Згідно з висновками експертів, керівнитцтво банку “Михайлівський” діяло в рамках чинного законодавства.