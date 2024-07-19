В Луганске местные жители услышали четыре взрыва. Предполагается, что был нанесен удар ракетами ATACMS по району авиационного училища и возможной базе вертолетов.
По временно оккупированному Луганску якобы нанесен удар ракетами ATACMS, утверждают росСМИ. По информации тг-канала "Астра", жители города Луганск услышали несколько взрывов, возникли предположения об ударах по базе вертолетов, передает УНН.
Детали
В оккупированном Луганске прозвучали четыре взрыва.
Нанесен ракетный удар по оккупированному Россией Луганску. Предположительно, под удар попал район возле авиационного училища. Информации о жертвах на данный момент нет.
Также возникло предположение о базе вертолетов.
В рф сообщили, что ПВО якобы сбила три ракеты ATACMS над Луганском. Об этом заявили также ссылкой силовые структуры оккупированного региона Украины.
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