По временно оккупированному Луганску якобы нанесен удар ракетами ATACMS, утверждают росСМИ. По информации тг-канала "Астра", жители города Луганск услышали несколько взрывов, возникли предположения об ударах по базе вертолетов, передает УНН.

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В оккупированном Луганске прозвучали четыре взрыва.

Нанесен ракетный удар по оккупированному Россией Луганску. Предположительно, под удар попал район возле авиационного училища. Информации о жертвах на данный момент нет. – говорится в сообщении.

Также возникло предположение о базе вертолетов.

В рф сообщили, что ПВО якобы сбила три ракеты ATACMS над Луганском. Об этом заявили также ссылкой силовые структуры оккупированного региона Украины.

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