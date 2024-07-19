Серия взрывов в ночь на 19 июля прогремела над курском, что в россии. Местные жители говорят, что было слышно до 10 взрывов. В минобороны рф говорят о якобы сбитии 11 БПЛА в области. Российские СМИ пишут о двух пострадавших. Об этом сообщает УНН.

Детали

Жители курска рассказали SHOT, что в небе над городом было слышно от 7 до 10 взрывов. От громкого звука сработали сигнализации у припаркованных автомобилей.

В российском минобороны говорят, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 19 БПЛА над курской, белгородской областями, а также над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

В частности, в курской области - якобы сбили 11 дронов, еще три - в белгородской, и пять - над Крымом и акваторией Черного моря.

По данным SHOT, в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека в курске.

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