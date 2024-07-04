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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 18:24  •  49464 просмотра

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Беспилотник-камикадзе успешно нанес удар по российскому Тамбовскому пороховому заводу, крупному предприятию по производству боеприпасов и пороха, несмотря на то, что россия отрицает факт атаки. Атака на объект вражеского ВПК - спецоперация ГУР, сообщил источник.

В результате операции Главного управления разведки утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области. Как сообщает источник УНН в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

По данным источника, последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются.

В то же время официальные власти государства-агрессора отрицают факт поражения порохового завода. "Губернатор" Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что "оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем".

Несмотря на это местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

"Если было сбито два дрона, то почему туда все же случился прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власть опять врет?" - риторически спрашивает в соцсетях один из очевидцев поражения.

"Конечно, ни одного попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае также не было", - прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.

Беспилотник в очередной раз атаковал тамбовский пороховой завод в рф: что известно4 июля 2024, 16:43 • 11449 просмотров

Напомним

Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью для атак украинскими беспилотниками. Так, 19 января этого года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали упомянутый объект. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Беспилотники атаковали завод и в ноябре прошлого года.

Тамбовский пороховой завод - одно из крупнейших предприятий россии, где производятся боеприпасы и порохи для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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