В рф беспилотник в очередной раз атаковал тамбовский пороховой завод, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Твердый знак Тамбов".

Детали

Беспилотники атаковали российский город Котовск в Тамбовской области утром 4 июля. Однако по словам губернатора максима егорова, два дрона якобы были сбиты средствами ПВО.

"Около 4 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем", - написал егоров.

В свою очередь местный житель сообщил "Твердый знак Тамбов", что средствам ПВО не удалось сбить беспилотник. Атака произошла в районе порохового завода.

"Если было сбито два дрона, то почему тогда все же произошел прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власти снова врут", - рассказал он.

Напомним

На прошлой неделе БПЛА атаковал нефтебазу в Мичуринском округе Тамбовской области, после чего на ней начался пожар. По официальным данным, пострадавших не было.