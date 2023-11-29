В оккупированном Крыму по всем телеканалам показали обращения Зеленского

Вместо эфира российских телеканалов во временно оккупированном Крыму показали видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского. Советник российского так называемого главы Крыма заявил о взломе местных интернет-провайдеров. Об этом сообщает издание Крым.Реалии, передаёт УНН.

Взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены, – написал представитель оккупационной власти Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Детали

Перед тем как оккупационные власти Крыма сообщили о взломе, местные жители начали выкладывать в соцсети видео с выступлением Владимира Зеленского, которое про транслировали вместо эфира российских каналов.

Судя с этих видео, хакеры пустили в эфир Крыма выступление Президента за 24 октября, где он обратился к украинцам после саммита Крымской платформы. В своем обращении Президент говорил о бегстве российского флота из Крыма и адресно обратился, к жителям Крыма: "Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я это знаю. Украина вернет свою территорию, своих людей"

Дополнительно

В конце октября российские власти Крыма заявляли о "массовой внешней кибер-атаке" на крымских провайдеров интернета. После этого министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров заявил, что "IT-Армия Украины смогла остановить работу крупнейших интернет-провайдеров в Крыму",