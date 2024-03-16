В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск сегодня".

"Взрыв был очень громкий! Это совсем не похоже на ПВО и точно не обучение оккупантов, очень похоже на случайный взрыв газового баллона рядом с избирательным участком или предателями или оккупантам", - говорится в сообщении.

Ранее "Бердянск сегодня" также сообщал о взрыве

"Очень громко в Бердянске! Особенно на горе", - говорится в сообщении.