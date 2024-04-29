Оккупанты в Евпатории (Кезлеве) уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец". Об этом со ссылкой на тамошние СМИ сообщают в Крымскотатарском ресурсном центре, передает УНН.

На фасаде бывшего пансионата "Родничок" застройщик разрушил уникальное мозаичное панно "Гуцульский танец". Территория "расчищается" под застройку многоэтажным жильем. - сообщили в Крымскотатарском центре.

Детали

В ведомстве отметили, что жители Крыма ранее пытались достучаться до оккупационных властей в Крыму и сохранить мозаику. Активисты отмечали ценность монументального рельефно-мозаичного панно, а также важность сохранения его для истории и потомков. В частности, они обращались к назначенному рф так называемому "главе Крыма" Аксенову. Впрочем безрезультатно.

Активисты в Крыму даже нашли специалистов по мозаикам, которые на волонтерских началах готовы были демонтировать панно, также они договорились о месте его хранения до установки на новом месте.