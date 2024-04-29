В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  102454 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  116576 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  179961 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  155954 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185520 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160252 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142607 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126830 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98088 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86158 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Новости по теме
В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ

В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ

  •  3418 просмотра
Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская

Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская

  •  4255 просмотра
Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы

Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы

  •  5761 просмотра
Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине

Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине

  •  5457 просмотра
Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

  •  5163 просмотра
Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

  •  7228 просмотра
Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

  •  8894 просмотра
Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

  •  8587 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

  •  9991 просмотра
НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

  •  10609 просмотра

Популярные

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

  •  93420 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

  •  87810 просмотра
Думали о худшем: пользователей Instagram напугало черно-белое фото принца и принцессы Уэльских

Думали о худшем: пользователей Instagram напугало черно-белое фото принца и принцессы Уэльских

  •  52247 просмотра
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

  •  102513 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  124762 просмотра

Публикации

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  124762 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  130477 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  271775 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  268560 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  298440 просмотра

В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ

Оккупанты в Евпатории (Кезлев), Крым, уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" на фасаде бывшего пансионата "Родничок", чтобы расчистить территорию для строительства многоэтажного жилья, несмотря на призывы активистов сохранить ее.

Война •   •  3418 просмотра
В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ

Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская

Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен посетила Украину впервые с момента вторжения россии, где встретилась с жертвами сексуального насилия и пыток, связанных с конфликтом, принудительно депортированными детьми, а также продемонстрировала солидарность с жертвами российской агрессии.

Общество •   •  4255 просмотра
Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская

Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы

Зеленский заявил, что российские наступательные планы могут быть сорваны, если Украина получит достаточную поддержку от партнеров в виде дальнобойного оружия и боеприпасов для уничтожения российской логистики.

Война •   •  5761 просмотра
Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы

Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине

Эксперты Организации Объединенных Наций подтвердили, что россия использовала северокорейские ракеты для нанесения ударов по Харькову, указывая на то, что россия, вероятно, приобрела ракеты у Северной Кореи вопреки санкциям ООН.

Война •   •  5457 просмотра
Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине

Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Германия объявила о новом комплексном пакете военной помощи для Украины. Федеральное правительство утвердило для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, защитное снаряжение, логистическую поддержку и средства обеспечения боеготовности.

Война •   •  5163 просмотра
Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

5-летняя девочка получила ушиб грудной клетки, а 16-летний подросток - ранения средней тяжести в результате российского ракетного обстрела Одессы. Всего в результате атаки известно о 4 погибших и 29 раненых.

Война •   •  7228 просмотра
Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей

Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с Соединенными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности, которое подтвердит лидерство США в военной и безопасности поддержке Украины, будет способствовать победе над российской агрессией и усилит обороноспособность Украины.

Война •   •  8894 просмотра
Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

29 апреля российский авиаудар нанес удар по жилому району Харькова, в результате которого было ранено одно гражданское лицо и повреждено шесть домов.

Война •   •  8587 просмотра
Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

Четыре человека погибли, 29 получили ранения, в том числе двое детей, в результате ракетного обстрела набережной Одессы, повлекшего пожар в замке Кивалова.

Война •   •  9991 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

Высший военный орган НАТО, Военный комитет, проведет заседание 16 мая, в рамках которого состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться война России против Украины, ситуация на местах и дальнейшая поддержка Киева.

политика •   •  10609 просмотра
НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине