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В окупованій Євпаторії росіяни знищили унікальну мозаїку "Гуцульський танок" - КРЦ

В окупованій Євпаторії росіяни знищили унікальну мозаїку "Гуцульський танок" - КРЦ

Київ • УНН

 • 43162 перегляди

Окупанти в Євпаторії (Кезлев), Крим, знищили унікальну мозаїку "Гуцульський танець" на фасаді колишнього пансіонату "Родничок", щоб розчистити територію для будівництва багатоповерхового житла, незважаючи на заклики активістів зберегти її.

Окупанти в Євпаторії (Кезлеві) знищили унікальну мозаїку "Гуцульський танок". Про це із посиланням на тамтешні ЗМІ повідомляють у Кримськотатарському ресурсному центрі, передає УНН.

На фасаді колишнього пансіонату "Роднічок" забудовник зруйнував унікальне мозаїчне панно "Гуцульський танок". Територія "розчищається" під забудову багатоповерховим житлом.

– повідомили у Кримськотатарському центрі.

Деталі

У відомстві відзначили, що мешканці Криму раніше намагалися достукатися до окупаційної влади у Криму та зберегти мозаїку. Активісти наголошували на цінності монументального рельєфно-мозаїчного панно, а також на важливості збереження його для історії та нащадків. Зокрема, вони зверталися до призначеного рф так званого "голови Криму" Аксьонова. Втім безрезультатно.

Активісти у Криму навіть знайшли фахівців з мозаїк, які на волонтерських засадах готові були демонтувати панно, також вони домовилися про місце його зберігання до встановлення на новому місці.

На жаль, звернення активістів не вплинули на знищення мозаїчного панно.

– відзначили у Кримськотатарському ресурсному центрі.
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр
Тетяна Салганік

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