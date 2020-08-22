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В ОГПУ впервые в истории обсудили стратегию развития органов до 2023 года

Киев • УНН

 • 16024 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Руководство Офиса Генерального прокурора и главы отдельных прокуратур областей и местных прокуратур впервые в истории прокуратуры встретились для обсуждения стратегии развития органов прокуратуры на 2021-2023 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В ОГПУ впервые в истории обсудили стратегию развития органов до 2023 года

"В субботу, 22 августа 2020 года, в тренинговом центре прокуроров Украины руководящий состав Офиса Генерального прокурора и главы отдельных прокуратур областей и местных прокуратур встретились для обсуждения стратегии развития органов прокуратуры на 2021-2023 годы. Мероприятие в формате стратегической сессии впервые в истории прокуратуры состоялось по инициативе и участии генерального прокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении.

По ее словам, стратегия развития органов станет составной частью концепции развития органов правопорядка для реального доступа граждан к правосудию.

"Нам необходимо понимать, куда мы движемся стратегически, принципы нашей работы, миссию, задачи, цели для того, чтобы потом все это легло в документ, который мы представляем обществу и по которому мы действительно будем жить", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что стратегия новой прокуратуры должна предусмотреть совершенствование выполнения конституционных функций с учетом общегосударственных приоритетов. В частности, стратегия станет путеводителем развития органов и акцентировать внимание на ключевых направлениях деятельности и задачах на последующие годы.

Указано, что следующим этапом работы стратегической сессии станет формирование детального плана реализации каждого приоритета с определением последовательности и индикаторов выполнения задач.

Напомним, в Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках.

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