В ОГПУ вперше в історії обговорили стратегію розвитку органів прокуратури до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Керівний склад Офісу Генерального прокурора та очільники окремих прокуратур областей та місцевих прокуратур вперше в історії прокуратури зустрілись для обговорення стратегії розвитку органів прокуратури на 2021-2023 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"У суботу, 22 серпня 2020 року, у тренінговому центрі прокурорів України керівний склад Офісу Генерального прокурора та очільники окремих прокуратур областей та місцевих прокуратур зустрілись для обговорення стратегії розвитку органів прокуратури на 2021-2023 роки. Захід у форматі стратегічної сесії вперше в історії прокуратури відбувся за ініціативи та участі генерального прокурора Ірини Венедіктової", - йдеться у повідомленні.
За її словами, стратегія розвитку органів прокуратури стане складовою частиною концепції розвитку органів правопорядку для реального доступу громадян до правосуддя.
"Нам необхідно розуміти, куди ми рухаємося стратегічно, принципи нашої роботи, місію, завдання, цілі для того, щоб потім все це лягло у документ, який ми презентуємо суспільству і за яким ми дійсно будемо жити", - сказала Венедіктова.
Вона зауважила, що стратегія нової прокуратури має передбачити удосконалення виконання конституційних функцій з урахуванням загальнодержавних пріоритетів. Зокрема, стратегія стане дороговказом розвитку органів прокуратури та акцентуватиме увагу на ключових напрямках діяльності й завданнях на наступні роки.
Вказано, що наступним етапом роботи стратегічної сесії стане формування детального плану реалізації кожного пріоритету з визначенням послідовності та індикаторів виконання завдань.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора поновили розслідування 18 проваджень щодо катувань.