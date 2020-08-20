В Офісі Генпрокурора поновили розслідування 18 проваджень щодо катувань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Офіс Генпрокурора поновив розслідування 18 кримінальних проваджень щодо катувань, які перебувають на контролі Ради Європи. Про це інформує пресслужба ОГП, передає УНН.
“Офіс Генерального прокурора поновив розслідування 18 кримінальних проваджень щодо катувань. Європейським судом з прав людини в них було встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через непроведення в них ефективного розслідування”, — повідомили в пресслужбі.
Так, за даними ОГП, понад 70 таких справ щодо катувань та інших форм неналежного поводження з 2013 року перебувають на контролі Ради Європи. Зокрема, йдеться про групу справ “Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов”.
“Протягом останніх 7-ми років жодна зі справ цієї групи не була знята Радою Європи з контролю, адже належне розслідування в них так і не було проведене. Лише цього року робота в цьому напрямку зрушила з мертвої точки. По кожному провадженню, в яких ми поновлюємо розслідування, надаются детальні вказівки щодо необхідності проведення конкретних слідчих та процесуальних дій з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини”, — зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Наразі прокурорами спеціалізованого підрозділу Офісу з протидії катуванням витребувано з регіональних прокуратур для вивчення 57 проваджень цієї категорії. Хід досудового розслідування у кожному з них взято на контроль Офісу Генпрокурора.
Вже у вересні представники Офісу Генпрокурора в Стразбурзі звітуватимуть перед Комітетом міністрів Ради Європи щодо цієї групи проваджень.
Як повідомляв УНН, раніше у Генпрокурора повідомили, що у місцях несвободи планують використовувати системи відеоспостереження, портативні відеореєстратори при застосуванні заходів примусу, а також створити спеціально обладнані кімнати для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації.