В Офісі Генпрокурора поновили розслідування 18 проваджень щодо катувань

“Офіс Генерального прокурора поновив розслідування 18 кримінальних проваджень щодо катувань. Європейським судом з прав людини в них було встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через непроведення в них ефективного розслідування”, — повідомили в пресслужбі.

Так, за даними ОГП, понад 70 таких справ щодо катувань та інших форм неналежного поводження з 2013 року перебувають на контролі Ради Європи. Зокрема, йдеться про групу справ “Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов”.

“Протягом останніх 7-ми років жодна зі справ цієї групи не була знята Радою Європи з контролю, адже належне розслідування в них так і не було проведене. Лише цього року робота в цьому напрямку зрушила з мертвої точки. По кожному провадженню, в яких ми поновлюємо розслідування, надаются детальні вказівки щодо необхідності проведення конкретних слідчих та процесуальних дій з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини”, — зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Наразі прокурорами спеціалізованого підрозділу Офісу з протидії катуванням витребувано з регіональних прокуратур для вивчення 57 проваджень цієї категорії. Хід досудового розслідування у кожному з них взято на контроль Офісу Генпрокурора.

Вже у вересні представники Офісу Генпрокурора в Стразбурзі звітуватимуть перед Комітетом міністрів Ради Європи щодо цієї групи проваджень.

Як повідомляв УНН, раніше у Генпрокурора повідомили, що у місцях несвободи планують використовувати системи відеоспостереження, портативні відеореєстратори при застосуванні заходів примусу, а також створити спеціально обладнані кімнати для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації.



