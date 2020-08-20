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4 марта, 13:25 • 108133 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Офис Генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных производств о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

"Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств относительно пыток. Европейским судом по правам человека в них было установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за непроведения в них эффективного расследования", - сообщили в пресс-службе.

Так, по данным ОГП, более 70 таких дел о пытках и других формах жестокого обращения с 2013 года находятся на контроле Совета Европы. В частности, речь идет о группе дел "Каверзин/Афанасьев/Белоусов".

"В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, ведь надлежащее расследование в них так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. По каждому производству, в которых мы возобновляем расследование, предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека", - отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Сейчас прокурорами специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам истребовано из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории. Ход досудебного расследования в каждом из них взято на контроль Офиса Генпрокурора.

Уже в сентябре представители Офиса Генпрокурора в Страсбурге будт отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группе производств.

Как сообщал УНН, ранее у Генпрокурора сообщили, что в местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения, а также создать специально оборудованные комнаты для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

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