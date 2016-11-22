В Офисе прокурора МУС высоко оценили информацию ГПУ по делу преступлений против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокурор Офиса прокурора Международного уголовного суда высоко оценила информацию, предоставленную Генеральной прокуратурой Украины по делу о преступлениях на Майдане, аннексии Крыма и необъявленной агрессии на Донбассе. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня журналистам в Гааге в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Мы давно сотрудничаем с МУС (Международный уголовный суд - ред.). В течение года мы обменивались рядом документов. Последняя встреча состоялась в Киеве месяц назад с делегацией Офиса прокурора МУС. Вчера на встрече с прокурором МУС я услышал высокую оценку предоставленной информации. Она сказала о серьезном прогрессе в рассмотрении этого дела", - сказал он.
Однако, по словам Генпрокурора, украинская сторона будет предоставлять больше информации для Международного уголовного суда.
Напомним, 21 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с прокурором офиса Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсудой обсудил перспективы совместного расследования преступлений о протестах на Майдане, военных действиях на Донбассе и аннексии Крыма.