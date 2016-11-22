В Офісі прокурора МКС високо оцінили інформацію ГПУ у справі злочинів проти України

"Ми давно співпрацюємо з МКС (Міжнародний кримінальний суд – ред.). Протягом року ми обмінювалися низкою документів. Остання зустріч відбулася в Києві місяць тому з делегацією Офісу прокурора МКС. Вчора на зустрічі з прокурором МКС я почув високу оцінку наданій інформації. Вона сказала про серйозний прогрес у розгляді цієї справи", - сказав він.

Проте, за словами Генпрокурора, українська сторона надаватиме більше інформації для Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 21 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з прокурором офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсудою обговорив перспективи спільного розслідування злочинів щодо протестів на Майдані, військових дій на Донбасі та анексії Криму.