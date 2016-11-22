В Офісі прокурора МКС високо оцінили інформацію ГПУ у справі злочинів проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прокурор Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду високо оцінила інформацію, надану Генеральною прокуратурою України, у справі про злочини на Майдані, анексію Криму та неоголошену агресію на Донбасі. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні журналістам в Гаазі в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Ми давно співпрацюємо з МКС (Міжнародний кримінальний суд – ред.). Протягом року ми обмінювалися низкою документів. Остання зустріч відбулася в Києві місяць тому з делегацією Офісу прокурора МКС. Вчора на зустрічі з прокурором МКС я почув високу оцінку наданій інформації. Вона сказала про серйозний прогрес у розгляді цієї справи", - сказав він.
Проте, за словами Генпрокурора, українська сторона надаватиме більше інформації для Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, 21 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з прокурором офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсудою обговорив перспективи спільного розслідування злочинів щодо протестів на Майдані, військових дій на Донбасі та анексії Криму.