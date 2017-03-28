В офисе фонда А.Навального третьи сутки продолжаются обыски

По ее словам, работники организации не могут попасть в офис, команда фонда около полуночи использовала дрон, чтобы заглянуть в окна своего офиса. Там они увидели людей "в униформе и штатском", вероятно что проводятся следственные действия.

Таким образом следственные действия в офисе фонда уже третьи сутки подряд.

По словам Л.Соболь, правоохранители изъяли технику с офиса ФБК. Свидетелей, адвокатов и представителей организации при этом на обыск нет.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании во время несанкционированной акции в центре столицы РФ.