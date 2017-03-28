В офісі фонду О.Навального третю добу тривають обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Працівники Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального заявляють, що в їхньому офісі досі тривають слідчі дії, заявила юристка ФБК Любов Соболь, передає УНН з посиланням на ВВС.
За її словами, працівники організації не можуть потрапити в офіс, команда фонду близько опівночі використала дрон, щоб зазирнути у вікна свого офісу. Там вони побачили людей "в уніформі і цивільному", що ймовірно проводять слідчі дії.
Таким чином слідчі дії тривають в офісі фонду вже третю добу поспіль.
За словами Л.Соболь, правоохоронці вилучили техніку із офісу ФБК. Свідків, адвокатів і представників організації при цьому на обшукові немає.
Нагадаємо, Тверський суд Москви заарештував на 15 діб опозиціонера Олексія Навального, визнавши його винним у непокорі законним вимогам співробітників поліції при затриманні під час несанкціонованої акції в центрі столиці РФ.