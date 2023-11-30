В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

Разрешение на участие министра иностранных дел рф сергия лаврова к заседанию ОБСЕ – это заявление миру, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления. Об этом заявил советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Представитель россии лавров в Скопье на заседании ОБСЕ - прямое заявление миру о том, что война-хороший инструмент внешней политики, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления, что война в Украине имеет продолжать и расти, что те, кто использует насилие и геноцидные военные практики как единственные аргументы собственной внешней политики, обязательно должны участвовать в дискуссиях о принципах взаимной безопасности - написал Подоляк в соцсети X.

Он отметил, что россия продолжает подрывать репутацию международных институтов, разрушать глобальные нормы и издеваться над международным правом.

"Единственная правильная стратегия в отношении россии сегодня - это ее абсолютная политическая изоляция, обязательное приостановление членства в международных организациях и окончательный отказ от предоставления международных площадок для российской военной пропаганды", - указал Подоляк.

Дополнение

Между тем министр иностранных дел рф сергей лавров уже прибыл в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию – якобы из-за решения Софии, что разрешение на пролет не касается пресс-секретаря МИД рф марии захаровой.

Напомним

Как писал УНН, несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова. Другие страны тоже не согласны, но решили не заявлять о своей позиции публично.