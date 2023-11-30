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В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:24  •  11351 просмотра

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Советник президента Украины Михаил Подоляк раскрыл присутствие министра иностранных дел россии лаврова на заседании ОБСЕ, рассматривая это как сигнал о том, что военные преступления приемлемы.

Разрешение на участие министра иностранных дел рф сергия лаврова к заседанию  ОБСЕ – это заявление миру, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления. Об этом заявил советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Представитель россии лавров в Скопье на заседании ОБСЕ - прямое заявление миру о том, что война-хороший инструмент внешней политики, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления, что война в Украине имеет продолжать и расти, что те, кто использует насилие и геноцидные военные практики как единственные аргументы собственной внешней политики, обязательно должны участвовать в дискуссиях о принципах взаимной безопасности

- написал Подоляк в соцсети X.

Он отметил, что россия продолжает подрывать репутацию международных институтов, разрушать глобальные нормы и издеваться над международным правом.

"Единственная правильная стратегия в отношении россии сегодня - это ее абсолютная политическая изоляция, обязательное приостановление членства в международных организациях и окончательный отказ от предоставления международных площадок для российской военной пропаганды", - указал Подоляк.

Дополнение

Между тем министр иностранных дел рф сергей лавров уже прибыл в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию – якобы из-за решения Софии, что разрешение на пролет не касается пресс-секретаря МИД рф марии захаровой.

Напомним

Как писал УНН, несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова. Другие страны тоже не согласны, но решили не заявлять о своей позиции публично.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В офісі Президента відреагували на допуск лаврова до засідання ОБСЄ
The President's office reacted to Lavrov's admission to the OSCE meeting
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В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

Советник президента Украины Михаил Подоляк раскрыл присутствие министра иностранных дел россии лаврова на заседании ОБСЕ, рассматривая это как сигнал о том, что военные преступления приемлемы.

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В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений по поводу российской гибридной атаки.

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Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Количество трудовых споров, поданных украинцами в Эстонии, в этом году удвоилось.

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Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Противник усилил атаки на Таврийском направлении, проведя 45 боевых операций и пытаясь вернуть утраченные позиции в Запорожье. За один день защитники уничтожили 7 вражеских танков, 13 бронемашин и почти 500 человек личного состава противника.

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Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

По словам генерала Жан-Франсуа Дока, Франция обязуется увеличить свою военную поддержку Украине в следующем году, предоставив дополнительные боеприпасы.

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Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Юлия Клименко предполагает, что Украина может пойти на компромиссы в вопросах электронной очереди и системы "путь", чтобы уменьшить напряжение с польскими перевозчиками на границе. На дипломатическом уровне продолжаются переговоры по урегулированию блокады, которая повлияла на двустороннюю торговлю и отношения.

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Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд".

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Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"

Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла Национальную Федерацию бадминтона России, несмотря на юрисдикцию последней над территориями, признанными на международном уровне украинскими. BWF разрешил российским игрокам выступать в качестве "независимых нейтральных спортсменов" после запрета из-за вторжения России в Украину.

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Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех

В садовом Херсонской области в результате российского обстрела погибли три человека.

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На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками

Уже фиксируют движение по блокированию словацкими дальнобойщиками пункта пропуска на границе Словакии и Украины.

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