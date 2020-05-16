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В Офисе Президента сообщили о двух "коронавирусных рекордах" за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 21975 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине сегодня установили два рекорда: по количеству заболевших коронавирусную болезнь и тех, кто выздоровел. Следовательно, 528 человек заболели, а 433 выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Офисе Президента сообщили о двух "коронавирусных рекордах" за прошедшие сутки

"На сегодня в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших на коронавирусную инфекцию, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно", - говорится в сообщении.

Также в ОП добавили, что Президенту Зеленскому сообщили о ситуации со вспышкой коронавируса в Дарницком доме-интернате, где COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых - воспитанницы учреждения.

"В частности, течение болезни в большинстве бессимптомно, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для наблюдения", - говорится в сообщении.

Напомним, среди больных COVID-19 в столичном интернате, где было обнаружено вспышку заболевания, больше всего женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

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