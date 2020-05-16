В Офісі Президента повідомили про два "коронавірусні рекорди" за минулу добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні сьогодні встановили два рекорди: за кількістю тих, хто захворів на коронавірусну хворобу та тих, хто одужав. Відтак, 528 людей захворіли, а 433 одужали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Станом на сьогодні в Україні встановлено два рекорди – за кількістю тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію, і тих, хто одужав: 528 та 433 людини відповідно", - йдеться у повідомленні.
Також в ОП додали, що Президенту Зеленському повідомили про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті, де COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких – вихованки закладу.
"Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, серед хворих на COVID-19 у столичному інтернаті, де було виявлено спалах захворювання, найбільше жінок віком від 18 до 35 років.