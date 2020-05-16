В Офісі Президента повідомили про два "коронавірусні рекорди" за минулу добу

"Станом на сьогодні в Україні встановлено два рекорди – за кількістю тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію, і тих, хто одужав: 528 та 433 людини відповідно", - йдеться у повідомленні.

Також в ОП додали, що Президенту Зеленському повідомили про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті, де COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких – вихованки закладу.

"Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, серед хворих на COVID-19 у столичному інтернаті, де було виявлено спалах захворювання, найбільше жінок віком від 18 до 35 років.