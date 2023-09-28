В одну из крайних атак по Одесской области враг использовал подводный ракетоноситель из Новороссийска - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Россияне во время одной из последних атак на Украину использовали подводный ракетоноситель из Новороссийска, что подтверждает сумбурность действий ВМС рф. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что у ЧФ рф идет определенная перетрубация в командовании", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
И добавила, что враг пытается держать свои корабли подальше от зоны действия украинской ПВО. Ракетоносители есть, они снаряжены в пунктах базирования.
Дополнение
На боевом дежурстве у оккупантов в Черном море находится 2 корабля, а в Азовском - 1. Ракетоносителей среди них нет.