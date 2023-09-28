У Чорному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На бойовому чергування в окупантів у Чорному морі перебуває 2 кораблі, а в Азовському - 1. Ракетоносіїв серед них немає. Про це повідомили ВМС ЗСУ, пише УНН.
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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, в Азовському морі – 1 ворожий корабель. Водночас, у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 4 судна;
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- до Чорного моря - 7 суден.
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Нагадаємо
Після удару по штабу чорноморського флоту рф спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога. Окупанти маневрують і вишукують для себе більш-менш безпекові місця як для базування, так і для перебування у Чорному морі.