У Чорному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі - ВМС ЗСУ

Деталі

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, в Азовському морі – 1 ворожий корабель. Водночас, у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 4 судна;



до Чорного моря - 7 суден.



Нагадаємо

Після удару по штабу чорноморського флоту рф спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога. Окупанти маневрують і вишукують для себе більш-менш безпекові місця як для базування, так і для перебування у Чорному морі.