В Черном море на боевом дежурстве 2 корабля - ВМС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На боевом дежурстве у оккупантов в Черном море находится 2 корабля, а в Азовском - 1. Ракетоносителей среди них нет. Об этом сообщили ВМС ВСУ, пишет УНН.
Детали
В Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, в Азовском море – 1 вражеский корабль. В то же время, в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Отмечается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
-
- в Азовское море – 4 судна;
-
- в Черное море - 7 судов.
-
Напомним
После удара по штабу черноморского флота рф наблюдается затишье военно-морской деятельности врага. Оккупанты маневрируют и выискивают для себя более-менее безопасные места как для базирования, так и для пребывания в Черном море.