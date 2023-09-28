В одну з крайніх атак по Одещині ворог використав підводний ракетоносій з Новоросійська - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Росіяни під час однієї з останніх атак на України використали підводний ракетоносій з Новоросійська, що підтверджує сумбурність дій ВМС рф. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише УНН.
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"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ рф йде певна перетрубація у командуванні", - зазначила речниця ОК "Південь".
Та додала, що ворог намагається тримати свої кораблі подалі від зони дії української ППО. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.
Доповнення
На бойовому чергування в окупантів у Чорному морі перебуває 2 кораблі, а в Азовському - 1. Ракетоносіїв серед них немає.