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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В одной из многоэтажек Киева произошел взрыв - полиция

Киев • УНН

 • 15442 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В квартире многоэтажки в Днепровском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает на своей странице в Facebook отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В одной из многоэтажек Киева произошел взрыв - полиция

"Около 17 часов в Днепровское управление полиции поступила информация о взрыве в квартире многоэтажки. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и взрывотехники", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что семья, которая проживает в квартире, рассказала, что они подогревали в кастрюле на кухонной плите парафин, который загорелся, а когда пытались потушить пламя, раздался взрыв.

В результате инцидента повреждены окно и стены квартиры, а также легковой автомобиль, который стоял под окнами во дворе дома.

"В результате взрыва емкости на кухонной плите владельцы квартиры получили ожоги. Медицинская помощь пострадавшим оказана на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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При этом мужчина и женщина после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.

Украинские Национальные Новости

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