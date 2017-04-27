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В одній із багатоповерхівок Києва стався вибух - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва стався вибух. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

В одній із багатоповерхівок Києва стався вибух - поліція

"Близько 17-ї години до Дніпровського управління поліції надійшла інформація про вибух у квартирі багатоповерхівки. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що подружжя, яке проживає в квартирі, розповіло, що вони підігрівали у каструлі на кухонній плиті парафін, який загорівся, а коли намагалися загасити полум’я, пролунав вибух.

Внаслідок інциденту пошкоджені вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку.

"У результаті вибуху ємкості на кухонній плиті власники квартири отримали опіки. Медична допомога постраждалим надана на місці. Поліція з’ясовує обставини події",- йдеться у повідомленні.

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При цьому чоловік та жінка після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

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