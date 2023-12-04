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В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 18:52  •  8198 просмотра

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Украинские военные обезвредили якорную мину вблизи Вилково в Одесской области путем контролируемого подрыва. Мина была найдена вблизи села Приморское и выброшена на берег штормом.

Вблизи Вилково в Одесской области военные обнаружили и обезвредили якорную мину. Об этом сообщили в официальном канале телеграмм Военно-Морских Сил ВСУ, передает УНН.

Профессиональными действиями подразделения противоминной борьбы ВМС ВС Украины опасная находка была оперативно обезврежена путем контролируемого подрыва.

- сообщили в ВМС Украины.

Детали

Якорную мину военные обнаружили вблизи села Приморское, это Вилковская городская община. По их данным взрывоопасный снаряд вынесло на март штормом.

Военные напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

В ВМС Украины призывают, в случае обнаружения на побережье взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае не приближаться к ним, не касаться и не пытаться самостоятельно перемещать. В случае такой находки необходимо немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщить соответствующие службы.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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