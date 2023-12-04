В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Украинские военные обезвредили якорную мину вблизи Вилково в Одесской области путем контролируемого подрыва. Мина была найдена вблизи села Приморское и выброшена на берег штормом.
Вблизи Вилково в Одесской области военные обнаружили и обезвредили якорную мину. Об этом сообщили в официальном канале телеграмм Военно-Морских Сил ВСУ, передает УНН.
Профессиональными действиями подразделения противоминной борьбы ВМС ВС Украины опасная находка была оперативно обезврежена путем контролируемого подрыва.
Детали
Якорную мину военные обнаружили вблизи села Приморское, это Вилковская городская община. По их данным взрывоопасный снаряд вынесло на март штормом.
Военные напоминают, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.
В ВМС Украины призывают, в случае обнаружения на побережье взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае не приближаться к ним, не касаться и не пытаться самостоятельно перемещать. В случае такой находки необходимо немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщить соответствующие службы.
В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ
Украинские военные обезвредили якорную мину вблизи Вилково в Одесской области путем контролируемого подрыва. Мина была найдена вблизи села Приморское и выброшена на берег штормом.
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