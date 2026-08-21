В Одесской области разоблачили преступную схему при модернизации порта "Черноморск"

СБУ и ГБР разоблачили преступную схему в Черноморском филиале ГП "Администрация морских портов Украины", где должностное лицо требовало 500 тысяч гривен за согласование документации по модернизации портовой инфраструктуры. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

По материалам СБУ, в ходе досудебного расследования ГБР правоохранители разоблачили преступную схему в Черноморском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

В результате был задержан должностное лицо АМПУ, которое, по данным следствия, требовало 500 тысяч гривен от представителей подрядной организации за беспрепятственное согласование документации по модернизации портовой инфраструктуры.

Речь идет о согласовании обновленной проектной документации к ранее заключенному договору на реконструкцию железнодорожного пути на территории морского торгового порта. Для реализации сделки должностное лицо привлекло свою знакомую - владелицу местной частной компании, которая выступала посредницей во время встреч с представителями подрядной организации и передачи денежных средств