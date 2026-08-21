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В Одесской области разоблачили преступную схему при модернизации порта "Черноморск"

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

СБУ и ГБР задержали должностное лицо АМПУ и посредницу при передаче 500 тысяч гривен. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

В Одесской области разоблачили преступную схему при модернизации порта "Черноморск"
Фото: СБУ

СБУ и ГБР разоблачили преступную схему в Черноморском филиале ГП "Администрация морских портов Украины", где должностное лицо требовало 500 тысяч гривен за согласование документации по модернизации портовой инфраструктуры. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По материалам СБУ, в ходе досудебного расследования ГБР правоохранители разоблачили преступную схему в Черноморском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

В результате был задержан должностное лицо АМПУ, которое, по данным следствия, требовало 500 тысяч гривен от представителей подрядной организации за беспрепятственное согласование документации по модернизации портовой инфраструктуры.

Речь идет о согласовании обновленной проектной документации к ранее заключенному договору на реконструкцию железнодорожного пути на территории морского торгового порта. Для реализации сделки должностное лицо привлекло свою знакомую - владелицу местной частной компании, которая выступала посредницей во время встреч с представителями подрядной организации и передачи денежных средств

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, правоохранители задержали женщину "на горячем", при получении от подрядчиков всей суммы неправомерной выгоды. После этого на рабочем месте был задержан и организатор схемы - должностное лицо местного филиала АМПУ.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей

- говорится в сообщении.

За совершенное обоим фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Бывший депутат Днепровского городского совета подозревается в том, что организовал схему, продавая квартиры в новостройке на Печерске, которые уже имели владельцев. Ущерб государственному банку превысил 164 млн гривен, девяти лицам сообщено о подозрении.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Служба безопасности Украины
Украина