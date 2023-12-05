В Одесской области проверили 100 тендеров: в обладминистрации назвали результат
Киев • УНН
В Одесской области проверили 100 тендеров
Два месяца назад, 12 октября, в Одесской областной администрации создана рабочая группа "Прозрачность и подотчетность", которая фильтрует подозрительные тендеры. В состав группы вошли представители всех правоохранительных органов, а также общественность. О первых ощутимых достижениях в эфире одесского 7 канала рассказал руководитель рабочей группы, заместитель главы Одесской ОВА Сергей Крапива, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что группа проверила уже 100 тендеров, как результат - 13 млн грн было возвращено обратно в бюджет.
"13 млн грн мы аккумулировали, поэтому территориальные громады и другие институты имеют возможность их использовать на Силы обороны", - отметил Крапива.
По его словам, после начала деятельности рабочей группы количество странных тендеров уменьшилось почти в половину.
"Мы постоянно общаемся с общественностью, а затем знаем, что на 40% снизилось количество тендеров, которые в целом можно рассматривать как не первоочередные. Можем сделать вывод, что все субъекты, все государственники, которые объявляли те или иные тендеры, до сих пор думали, наверное, что "пронесет". А сейчас они понимают, что каждый тендер находится под нереальным фокусом внимания нашего, и внимания общества", - сказал он.
Активное участие в проверке тендеров принимают сами граждане - более 160 заявлений от них поступило в обладминистрацию. "Приятно, что они не равнодушны, информируют нас, хотят знать о том или ином тендере. Детализировано разбирают, говорят, почему нужно проводить ту или иную деятельность, а почему - нет", - говорит Крапива.
Сообщить о подозрительном тендере может каждый. Для этого нужно лишь заполнить форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-j7XCnteNga_uQ8h-Fhjck2yRu5pbbOP_DcsJm_5mugg5g/viewform
Напомним
На одно из заседаний рабочей группы была приглашена руководитель БФ "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова, которая остались под впечатлением после совещания.
"Резюмируя: я впервые вышла с этого здания с ощущением, что что-то действительно может измениться. Конечно, я очень осторожна в оценках, потому что начало бывает крутым, а дальше все можно испортить. Но я впервые увидела на лицах некоторых чиновников понимание, что так как было - уже не будет. Председателю комиссии уже респект и уважуха. Главе ОВА также осторожный респект - само появление такой комиссии и допуск к ней таких, как я - это уже что-то для Одесской области "на грани фантастики", - сказала она.
В Одесской области проверили 100 тендеров: в обладминистрации назвали результат
В Одесской области проверили 100 тендеров.
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