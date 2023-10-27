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Керівниця БФ "Корпорація монстрів" залишилася під враженням після наради в Одеській ОВА - мова йшла про тендери

Київ • УНН

 • 80455 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учора, 26 жовтня відбулось чергове засідання робочої групи Одеської ОВА “Прозорість та підзвітність”, яка переймається тендерами в регіоні. На цей раз окрім силовиків та місцевого самоврядування участь приймала активна громадськість, серед інших керівниця БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова, відома також своїми щосуботніми мітингами під міськрадою Одеси. Своїми враженнями вона поділилася на своїй сторінці у FB, передає УНН.

Керівниця БФ "Корпорація монстрів" залишилася під враженням після наради в Одеській ОВА - мова йшла про тендери

Деталі

“Позавчора до мене завітав молодий хлопець, який представився представником ОВА по питанням тендерів. Поспілкувалися. Бесіда була жвавою, емоційною. Запросив на якусь комісію, яка може допомогти виправляти це питання. “Дивний якийсь як для чиновника” — подумала я. Живий, ідейний, не розмовляє штампами як вони всі. Дуже розумний та системний.

Так, прийду звісно. Хоча зовсім не розумію, що мені там робити, чесно кажучи. Багато років намагалися достукатися, але марно. Часу дуже не вистачає, але я спробую — сказала я і побігла збирати чергову посилку. Ніяких сподівань на зміни вже не було. Да і, чесно кажучи, подумала, що знов прислали якогось статиста — ну, щоб типу “відчепилася вона вже від нас”, бо так будо завжди. Наступного дня я стояла біля головного кабінета в ОВА, де проходять всі наради. Як же я ненавиджу цей кабінет, де годинами можуть спілкуватися ні про що...

... стояла купа народу з дуже схвильованими обличчями. “Дивні вони якись всі” знов подумала я. Якісь налякані. Всіх запросили до наради.

Я забилася в куток (я так завжди робила на цих нарадах, бо звідти можно не так помітно ржати над усіма пафосними речами, які там зазвичай лунають. А ще можна непомітно звідти здриснути)) і чуть не впала зі стільця коли зрозуміла, що очолює комісію .. той самий молодий хлопець, який приїздив до мене в палац спорту.

Катерина, сідайте за стіл. З нами.

З’ясувалось, що Комісія складалася з представників влади, силового блоку, адвокатів, аудиторів і.. мене)

А далі почалось те, що я ніколи навіть не уявляла, що може там трапитися.

Усі голови міських адміністрацій (окрім Одеси, яка звісно не прийшла)) всі голови міських адміністрацій та селищних рад були вже з листками “щастя” — тобто була проведена колосальна праця по тендерах, які вже відбулись і по нових. І їм розіслали попередження по самих “чудових”, — розповіла Ножевнікова, додаючи, що цим молодим і не схожим на традиційних чиновників виявився сам голова Комісії, заступник голови ОВА Сергій Кропива.

За її словами, керівництво ОВА не намагається покривати дивні тендери місцевих громад і демонструє максимальну відкритість. Тож, пройшлися на нараді “катком” по безглуздим тендерам, на кшталт ремонту памʼятника равлику, закупівлям картоплі по 24 грн замість 10 грн, дороговартісним покосам трави.

“Був просто неймовірний рознос від комісії. Бо представники комісії підготувалися просто афігенно — на кожну ціну вони надавали ціну Держстату, середню ціну ринка, порівняльні таблиці по сусідніх адміністраціях і навіть висновки силового блоку. Всіх попереджали, що той чи інший тендер буде далі перевірений представниками прокуратури чи правоохоронних органів, а деякі, які ще не відбулись, мають бути зупинені чи переглянуті ціни. Комісія буде працювати кожного дня, а збиратися на зустрічі кожної п’ятниці. Але щось мені підказує, що безглуздих тендерів в області дуже поменшає. Бо таких переляканих облич я давно не бачила”, — наголосила керівниця БФ “Корпорація монстрів”.

Резюмуючи свої враження, Ножевнікова відзначила суттєві та неочікувані зміни в Одеській області та обладміністрації з появою там Олега Кіпера і його команди.

“Резюмуючи: я вперше вийшла з цієї будівлі з відчуттям, що щось дійсно може змінитися. Звісно я дуже обережна в оцінках, бо початок буває крутим, а далі все можна зіпсувати.

Але я вперше побачила на обличчях деяких чиновників розуміння, що так як було вже не буде. Голові комісії вже респект і уважуха. Голові ОВА також обережний респект — сама поява такої комісії і допуск до неї таких як я — це вже щось для Одеської області “на грані фантастики”, — сказала вона.

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